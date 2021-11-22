日經：供應鏈吃緊拉長iPad交貨期 蘋果假期銷售恐遇阻

日經亞洲 (Nikkei Asia) 最新交付預期顯示，鑑於供應鏈依舊吃緊，蘋果 (AAPL-US) 可能無法順利趕在聖誕節前向主要亞洲市場出貨新款 iPad，進而影響假期銷售表現。

正常情況下，消費者可在下單後 3 至 5 天收到訂購的 iPad 或 iPhone。然而，根據日經亞洲報導，若菲律賓消費者今 (22 日) 在蘋果官網下單 256 GB、WiFi 版太空灰 iPad，最快必須等到明年 1 月 14 日才能配送，等待時間足足有 8 周。

此外，同樣在 22 日下單的中國、香港、台灣、日本、南韓、泰國和馬來西亞消費者，也要等待聖誕節過後才能收到訂購產品。

(圖：日經亞洲)

日經亞洲分析指出，雖然相較於 iPad，iPhone 的配送時間較短，但仍較往年來得更長，除了菲律賓之外，中國、台灣、香港和馬來西亞等主要亞洲市場的新款 iPhone 配送時間約為 4 周。

由於蘋果多仰賴空運來運送自家產品，因此塞港問題對交貨期帶來的影響較小，交貨限制多半與零件供應與組裝廠所在地的疫情有關，例如越南和馬來西亞，以及中國的限電政策。

另一方面，iPad 出貨配送時間特別長，一部份也反映出蘋果的「iPhone 優先」策略。

日經亞洲此前報導，在零件和晶片有限的情況下，蘋果選擇優先生產 iPhone 13，進而犧牲掉 iPad 和舊款 iPhone，此舉更導致 9 月和 10 月的 iPad 產量較原先計劃減少 50%，並使門市庫存下滑。

CCS Insight 連網設備分析師 Leo Gebbie 表示，因零件供應受限，本季情況可能會更加嚴峻，配送期拉長可能改變消費者的行為，為了能夠及時收到，消費者可能轉向下單其他產品。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 此前表示，晶片持續短缺在今年 4 月至 6 月為蘋果帶來 30 億至 40 億美元的影響，並在下一季帶來 60 億美元影響，本季影響料將更大。