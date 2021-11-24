ICS：全球供應鏈最糟時期已過 但船員換班、接種疫苗仍是挑戰

據報導，國際海運會議所 (ICS) 董事長 Esben Poulsson 在接受採訪時表示，全球供應鏈最糟糕的時期已經過去，但並非所有航運業面臨的問題都已消失，船員換班困難、人員疫苗接種進度慢等，仍是挑戰。

Poulsson 表示：「儘管可能仍有波動，但總體來說，我認為最糟糕的時期已經過去。」

他指出，零售商已經進行了「大量」的預購訂單，應該有助於緩解商品短缺問題。此外，業者正在建造新的貨櫃船，預計將在未來 24 至 36 個月內增加運能。

根據海運研究諮詢機構 Drewry 的世界貨櫃運價指數 (WCI) 顯示，與前一週相比，11 月 18 日當週全球每 40 呎貨櫃運費下跌 0.5% 至 9,146 美元，但是仍較去年同期高出 238%。

Poulsson 表示，航運業仍然存在一些揮之不去的問題，包括船員換班困難和人員接種疫苗進度緩慢。

目前有許多國家繼續實施旅遊限制以遏制新冠肺炎疫情的傳播，使得部份航海員無法隨意更換船隻或是居住國家。

有許多國家要求旅行者需完整接種疫苗，但是航海員取得疫苗的機會有限，也使得這種情況變得更糟。

不過，Poulsson 也說道，已經有越來越多的航海員接種疫苗，情況稍微改善。據非營利組織全球海事論壇的一份報告顯示，11 月已接種疫苗的航海員比例已經上升至 41%，高於 10 月份的 31%。