不斷變異！世衛：新冠病毒非常不可能根除

週二 (7 日) 世界衛生組織 (WHO) 官員坦言，就像流感病毒一樣，新冠病毒非常不可能根除。

新型冠狀病毒 (COVID-19) 持續在各國蔓延，在未接種疫苗的國家發生變異。 世界衛生組織 (WHO) 緊急計畫執行主任萊恩 (Michael Ryan) 週二 (7 日) 表示：「新冠病毒會一直伴隨著人類，就像流行性感冒病毒一樣不斷變異，演變成影響我們的病毒之一。」

萊恩提到：「有人說我們終將消滅或根除這類病毒，但 (現在) 這是非常… 非常不可能的。」

美國國家過敏與傳染病研究院 (NIAID) 院長佛奇 (Anthony Fauci)、莫德納 (Moderna) 疫苗執行長班西爾 (Stephane Bancel) 等多位公衛專家曾警告，新冠病毒就像流行性感冒一樣，將永遠與世界共存。

自 2020 年 1 月以來，世衛組織與合作夥伴、專家、各國政府、機構和研究人員合作一直在監測和評估新冠病毒的演變，目前世衛定義的的變種病毒名單中「必須關注」的有 4 種，包括 Alpha、Beta、Gamma 和 Delta。「感興趣」之變種有 5 種，包括 Eta、Iota、Kappa、Lambda 和 Mu。尚未定義的變種仍有 12 種。

目前世衛定義的的變種病毒名單中「必須關注」的有 4 種，包括 Alpha、Beta、Gamma 和 Delta (圖片：WHO 官網)

世界衛生組織流行病學家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 週二表示，原本人類是有機會根除新冠病毒的，如果全球早日採取措施阻止疫情傳播，今天的情況可能會大不相同。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.21 億例，死亡數突破 458 萬例。美國累計確診超過 4012 萬例，累計死亡數超過 64.9 萬。印度累計確診超過 3305 萬例，巴西累計確診 2089 萬例。