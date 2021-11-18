外資續買逾百億元 攜手投信加碼友達最多

台股今 (18) 呈現驚驚漲格局，終場收在 17841.37 點，上漲 77.33 點，日線連 5 紅，成交值 3946.35 億元，外資在集中市場續買逾 100 億元，三大法人合計買超 97.22 億元，呈現連 5 買，其中，外資和投信同步買超友達最多，外資更持續卡位面板股，大買群創與彩晶。

三大法人今日在集中市場共買超 97.22 億元，呈現連 5 買，買盤主要是來自外資買超 101.7 億元，自營商買超 5.49 億元，終結連 5 賣，僅投信賣超 9.97 億元，終結連 4 買。

須留意，三大法人合計在店頭市場賣超 33.97 億元，外資賣超 38.47 億元創 10 月上旬以來單日最大賣超，顯然有一波獲利出場潮，投信和自營商則分別小買 1.56 億元、2.95 億元。

外資今日買超前 10 大標的依序為友達 10.9 萬張，群創近 9.6 萬張，大同 4.3 萬張，中石化 1.3 萬張，陽明和彩晶均逾 9000 張，華邦電和長榮近 9000 張，和桐和兆豐金均超過 7000 張。

而外資賣超前 10 大標的則有新光金 2.6 萬張，長榮航 2.2 萬張，中鋼近 2 萬張，聯電 1.5 萬張，鴻海 1 萬餘張，仁寶、國泰金均逾 9000 張，技嘉、佳世達和臺企銀均遭賣逾 6000 張。

投信買超前 10 大依序為友達 4000 張，第一金 2500 張，正隆近 1500 張，新光金 1300 張，天鈺 1100 餘張，群創 1000 張，華票、中信金在 900 張上下，光罩和力致在 700 張上下。

而投信賣超前 10 大標的欣興逾 3000 張，華夏、聯電和中鋼均超過 2500 張，亞聚 1700 餘張，國產近 1500 張，台光電 1200 張，欣銓、景碩和智原均逾 1000 張。

國泰證期研究部指出，雖然大盤趨勢偏多未變，但店頭市場強勢股短線追高意願減弱，尤其過往多屬於落後補漲的金融股轉強，須留意台股位階已高並面臨震盪壓力的狀況。