台中銀行同日獲「體育推手獎」、「幸福職場」雙獎肯定

11 月 25 日對台中銀行 (2812-TW) 是重要日子，先是上午接受臺中市政府勞工局頒發「幸福職場」「星等獎 (三星獎)」及「推動幸福五星獎 (集團獎)」，再於下午由副總統賴清德頒發教育部體育署「體育推手獎」之「贊助類金質獎」與「贊助類長期贊助獎」兩項大獎；該行高階主管代表受獎表揚。

台中銀行支持體壇發展不遺餘力，長期贊助多項體育活動，如邀請國內射箭好手成立「台中銀行射箭金隼隊」、舉辦關懷盃棒球賽、國內排球公開賽、卡丁車亞洲盃公開賽等，積極深耕體壇陪伴年輕選手站穩腳跟；今年再度榮獲教育部體育署「體育推手獎」殊榮，稱得上實至名歸。

除推動國內體育發展獲官方肯定外，該行在企業社會責任的履行也不落人後。台中銀行捐血活動今年已邁入第四年，由於今年大環境受疫情影響，讓原本就不足夠之血液庫存量更是雪上加霜，身為金融業一員的台中銀行，有義務與責任發揮自身影響力來落實社會責任。

該行在 9 月至 10 月間攜手台中捐血中心，發起「用心關懷熱血傳愛 - 攜手讓愛綿延」捐血活動，在落實各項防疫措施下，本次共有 6,587 位捐血人共襄盛舉，募得 9,535 袋熱血，捐血活動四年來累計共募得近 42,000 袋熱血，對於紓解血荒幫助很大。

員工是公司最重要資產，該行一向秉持這樣的理念，因此推行許多關懷員工的措施，持續推動幸福職場的營造，重視企業工會的建議以促進勞資和諧，創造多元與平等的就業環境，並提供優化給假制度及各項福利補助項目，施行員工協助方案 (EAPs) 讓員工安心於職場及家庭，而員工持股信託的開辦也讓人津津樂道，造就了勞資雙方及股東三贏。

該行善待員工的總總作為，獲得臺中市政府勞工局「幸福職場」活動評選為「星等獎 (三星獎)」及「推動幸福五星獎 (集團獎)」，也得到 1111 人力銀行「2021 幸福企業」票選榮獲「金獎」及「特別獎」的肯定。

台中銀行表示，透過每年持續贊助與舉辦公益活動，讓社會大眾更加關注體壇發展、社福團體維運… 等社會現況，並帶動員工、客戶及民眾共同貢獻一己之力，未來也將持續讓公益的執行擴散到更多層面，善盡企業對社會的承諾與關懷。