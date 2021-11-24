住宿餐飲業景氣回溫 無薪假單周驟降千人

勞動部今 (24) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施家數略增，總人數則降至 24915 人，單周減少逾 600 人，其中，住宿及餐飲業景氣明顯回溫，無薪假單周驟降千人，減至 6544 人，勞動部透露，主要因某家大型連鎖吃到飽業者提前終止逾 800 人的無薪假。

根據勞動部統計，目前全台共有 2989 家事業單位、24915 人實施無薪假，相較上周，家數小幅增加 37 家，人數則減少 619 人。

國內 10 月陸續鬆綁防疫管制，加上五倍券上路，內需零售業、餐飲業明顯受惠，餐飲業營業額終結連五黑，終於轉為正成長，無薪假也明顯改善，本期實施人數降至 6544 人，單周大減 1008 人。

勞動部指出，有一家連鎖吃到飽業者原先計畫實施無薪假至年底，不過，隨著人流回籠，年底至春節期間，餐飲市場看旺，因此，業者提前結束 800 多人無薪假。

不過，邊境管制仍未鬆綁，旅行社營運慘澹，支援服務業本期實施無薪假人數上升至 9364 人，單周增加 353 人，為各產業中最多。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於天氣轉涼病毒較活躍，秋冬時節降級可能性不高，明年春節期間邊境政策仍以國人返台為主，國外鬆綁要等年後才會考慮。

其他產業方面，製造業前三季繳出佳績，無薪假實施人數持續下降，目前僅 1134 人，主要以民生工業較多。而批發及零售業、運輸及倉儲業變動不大，實施人數分別為 2495、2229 人。