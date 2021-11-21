雙11電視銷售優預期 11月面板價格跌勢顯著收斂

電視面板價格第四季跌勢持續收斂，在雙 11 購物節電視銷售優預期帶動下，面板價格跌勢持續減少、緩步落底，11 月全月各尺寸面板跌幅都將收斂至 1 成內，中小尺寸面板更僅只跌 4% 內、甚至近持平，12 月跌勢也將持續縮小，支撐友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 與彩晶(6116-TW) 本季營運。

電視品牌廠在第三季面板價格回落、利潤空間增加下恢復積極採購策略，帶動需求回溫，觀察今年雙 11 通路電視銷售狀況，年增幅普遍優於原先預估的持平、小幅衰退，支撐面板價格。

隨著需求回溫、面板廠動態調整產能，11 月上旬各尺寸電視面板價格跌勢已現走緩趨勢，整體 11 月電視面板跌幅全數收斂至 1 成內，小尺寸跌勢更小於大尺寸，表現穩健。

就各尺寸面板而言，部分中小尺寸面板價格持平 10 月，或是跌幅 4% 以內，少數中大尺寸面板仍跌 5-10%，但較 10 月相比，跌勢已明顯縮小。

產業人士說明，小尺寸電視面板在過去幾個月是最先跌價且跌勢最重，在價格短時間崩跌下最先落底，且目前價格已與現金成本價差距不遠，面板廠為固守獲利，也祭產能、產品組合調整，12 月面板價格跌幅將再收斂。

面板雙虎也認為，在商用、工控等 IT 面板需求支撐下，營運可望持續降低受電視等消費性面板跌價影響，估本季出貨量、整體面板價格將季減 1 成以內。彩晶雖然第三季受中小尺寸面板大幅回落影響最重，但公司也看好，在平板客戶出貨動能恢復下，營運將優於第三季，價格跌幅也將收斂。