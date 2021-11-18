面板報價跌幅再收斂 驅動IC與周邊供應鏈雜音淡化

面板報價自 8、9 月暴跌後，市場預期，11、12 月報價跌幅將較過往動輒 20-30% 明顯收斂、甚至止穩，更認為明年第一季底價格就可止跌回升，有助各家驅動 IC 設計以及封測與材料等業者報價維持相對高檔，帶動營運續熱。

面板景氣今年大起大落，報價在 6、7 月達到最高峰，面板廠友達 (2401-TW)、群創 (3481-TW) 前三季就大賺超過千億元，不過，隨著疫情趨緩，消費性需求急凍，影響 8-10 月報價急遽下滑，也讓面板周邊供應鏈傳出雜音。

業界先前多認為，由於面板報價下跌，面板廠為保獲利，將向驅動 IC 等供應鏈砍價，但在面板報價跌幅明顯收斂下，面板廠給予驅動 IC 的價格空間也擴大，加上現今晶圓價格相對穩定，驅動 IC 仍可望持續將晶圓上漲成本轉嫁給客戶。

聯詠 (3034-TW)、天鈺 (4961-TW) 等業者均看好，電視面板報價在經歷修正後，年底跌幅就會收斂，甚至有機會止穩，明年第一季底則可迎來反彈，屆時將有助驅動 IC 出貨續旺，近期建立的部分庫存也可進一步滿足客戶需求。

此外，由於電視面板驅動 IC 多採用 COF 封裝，包括頎邦 (6147-TW)、易華電 (6552-TW)、利機 (3444-TW) 的 COF 相關材料出貨也可望跟著轉強，加上車用曲面螢幕趨勢成形，COF 封裝的優勢逐步顯現，面板導入數量也跟著提升。