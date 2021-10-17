〈觀察〉餐飲業醞釀漲價潮 有助提振營收、獲利？

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 宣布旗下 15 個品牌將漲價約 5%，也有多家連鎖餐飲業者表態扛不住成本高漲可能陸續跟進，然而，主計總處、台灣央行均認為物價上漲是短期現象，通膨展望仍溫和，再者，實質薪資並無明顯成長，即便未來物價漲幅趨緩，調漲後的菜單也回不去了，消費者能否接受，或因此降低消費頻率、甚至產生排擠效應，有待觀察。

根據主計處公布，9 月 17 項民生物資消費者物價指數 (CPI) 年增率達 3.31%，創 3 年來新高，其中，沙拉油年漲 9.86% 最多，其次為豬肉漲 7.75%、醬油漲 6.28%，麵粉、雞肉和雞蛋也均有超過 3% 漲幅。

儘管民生物資物價的確漲幅高於 9 月總物價增幅 2.63%，不過，主計總處判斷，預料 10 月起物價漲勢有望趨緩，全年 CPI 年增率估為 1.74%。

從薪資面來看，前 8 月全體受僱員工實質總薪資為 55471 元，年增率僅 0.78%，亦即僅較去年同期僅增加 427 元。

王品這次在大型餐飲業中第一槍喊漲，平均漲幅 5%，主要反映近年國際原物料價格飆漲、人事成本攀升，以及疫情重創餐飲的影響，由於王品在國內擁有超過 200 家店點，相當具同業的指標性。

王品解釋，國際食材飆漲，其中，牛肋眼、牛菲力漲幅高達 50%，而國產豬肉價格居高不下，9 月豬肉年漲 7.75%、創 6 年半新高，雞肉、海鮮價格上漲超過 15%，而沙拉油、糖等大宗物資漲幅也超過 30%。

另一方面，2022 年基本工資方案公布後，王品統計，累計 2018-2022 年基本工資調幅 14.8%、基本時薪調幅達 20%。

在王品表態後，多家連鎖餐飲業也不諱言正考慮漲價中，漢來美食 (1268-TW) 提到，國產豬肉累計漲幅已超過 30%，雞肉和進口牛肉也漲 10-25% 不等，可能會在農曆春節前反應售價。乾杯 (1269-TW) 同樣表態，未來不排除調漲。

然而，饗賓集團總經理陳毅航卻提出不同看法，認為食材成本高漲，主要因進口商品，其實國產雞肉、豬肉、蔬菜和水果等價格相對平溫，國內物價上漲可能僅是短期狀態，將先觀察明年食材成本上漲是否是長期趨勢，屆時才會思考漲價的可能。

進一步分析與民眾生活最貼近的小吃民生物價，可觀察到，近來不少小吃店菜單單價有 5-10 元的調漲，日前話題性十足的蚵仔麵線若一碗從目前市場均價 40 元調漲至 45 元，5 元看起來不多，實際上漲幅多達 12.5%，大幅高於 17 項民生物資漲幅，尤其三餐外食小吃漲價最有感，也難怪為何市井小民總是大嘆薪資上漲幅度跟不上物價漲幅。

整體來看，食材價格是否為長期走升趨勢尚有雜音，有主計總處和央行帶頭表態通膨展望平穩，甚至還有餐飲業對食材大漲看法持不同的聲音，即便應有部分消費者可理解接受餐飲業反映成本漲價，但在實質薪資並無明顯上漲之際，不排除可能因此造成消費頻率降低。

在這波五倍券帶動的消費熱潮過後，漲價後是否真能有助餐飲業提升中長期營收和獲利動能，仍有待觀察。