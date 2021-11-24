女王聊盤室：指數壓回，資金轉往金融傳產，鋼鐵股有機會再漲一波？

指數終場收在 17642 點, 小跌 23 點, 成交量為 2918 億, 屬價跌量縮的格局

值得注意的是, 在美科技股壓回下, 本日電子族群表現疲弱，其中護國神山 (2330-TW) 台積電 按照權重來看的話，僅台積電就影響指數約 74 點,

但指數終場卻是跌幅收斂, 意味電子族群雖疲弱, 但多頭資金仍持續尋找其它有機會的族群，因此我認為短期盤勢要出現大幅度修正相當不容易，若資金可持續在電子、傳產間良性輪動形成雙主流，則盤勢攻克萬八也是早晚的問題。

盤面焦點

本日撐盤要角為金融傳產族群，先前曾告訴投資人, 隨著資金行情延燒許多電子股基期皆相對高，資金就有很大機會轉往低基期族群，除了基本面超級好的航運鋼鐵外，面板、記憶體也屬於這類族群。

本日也可以觀察到，先前提到的 (2344-TW) 華邦電、(2408-TW) 南亞科，今天表現相對抗跌，因此, 當高基期電子族群陷入修正時, 我們可以看到許多低基期族群有買盤湧入。

若喜歡電子的投資人，可以看面板記憶體，當然趨勢個股如第三代半導體、高速傳輸、SIP 矽智財也可以留意布局機會。

至於鋼鐵的部分產業觀點來說：

鋼鐵產業未來展望短空長多，短空因素，近期受到鋼鐵上游主要原料 (佔成本 30-40%) 的鐵礦砂價格，因自 5 月中以來下跌 62%，難以支撐目前高昂的鋼鐵價格。

中鋼本月開出 12 月內銷盤價，在熱、冷軋等五項產品為 18 個月來首度下跌，在 2022/1 中鋼盤價亦有下跌壓力。因此，短期在利空持續下，鋼鐵股的攻勢較難有效延續，以震盪打底的格局為主。但長線來說，受到中國政策持續減產高耗能的鋼鐵產業，鋼鐵供應量減少。

而美國 11 月正式通過 1.2 兆美元基建法案，又將帶動鋼鐵需求，因此鋼鐵供需不平衡下，對鋼鐵產業為正面利多，鋼鐵產業長期展望向上，相關個股可多加留意。

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