聯德-KY搭元宇宙、電動車商機 明年營收可望再創高

沖壓及機構件廠聯德 - KY(4912-TW) 搭上「元宇宙」熱潮，已是宏達電 VR 產品散熱獨家供應商，明年出貨將倍增，在歐美品牌大廠積極發展帶動下，將直接受惠，聯德 - KY 看好，車用、3C 及運動器材等新訂單增加，法人估今年營收將突破 60 億元、創新高，明年營收、獲利將持續成長，增幅達 15%。

聯德 - KY 也規劃赴墨西哥設廠，搶搭美系電動車大廠行車主控電腦水冷板需求商機。

近期如谷歌 (GOOG-US)、微軟(MSFT-US) 及臉書 (FB-US) 等大廠，都積極開發 VR 產品，布局元宇宙商機，聯德 - KY 直接受惠。

聯德 - KY 也是低軌道衛星大廠供應鏈，提供地面家用接收端的散熱模組，2021 年原先預期出貨 50 萬台，實際出貨比訂單多出 4 成、達 70-80 萬台，預期明年低軋衛星通訊客戶正式營運，出貨將再成長 50%，估達 120 萬台。

聯德 - KY 產品有三大主力，包含 3C、汽車、運動器材，今年營收占比分別占今年營收約 40％、28％、32％，2022 年運動器材新訂單動能強勁，公司透過 Tonal 品牌在業界打開知名度，有機會拿下第四家運動器材品牌訂單。

聯德 - KY 配合 EMS 大廠供貨美系電動車大廠，將赴墨西哥設廠，供應行車主控電腦水冷板，目前規畫將購併當地公司完成設廠，而非赴美、墨邊境的雙子城開設生產線。

聯德 - KY 今年前三季營收為 48.89 億元，毛利率 22.01%，年減 1.96 個百分點，稅後純益 4.06 億元，年增 49.33%，每股純益為 6.55 元。