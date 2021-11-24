馬斯克再賣10.3億美元特斯拉股票 售股進度過半

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在幾天的休息後，又開始大賣公司股票。若依他先前承諾的 10% 股份計算，現在已經完成超過一半進度。

據周二 (23 日) 晚間提交的文件，馬斯克行使了期權，以每股 6.24 美元的價格，購買了 215 萬股股票期權，並出售了 934091 股股票，以支付交易相關稅款。

特斯拉股價周二收於每股 1109.03 美元，這意味著此次出售的價值為 10.3 億美元。

馬斯克先前在推特上發起投票，詢問他是否應該出售 10% 的特斯拉股份。此後他多次售股，如今已經拋售了 920 萬股特斯拉股票，共約 99 億美元。

要達到他宣稱賣出 10% 持股的目標，馬斯克需要出售大約 1700 萬股股票，約占公司流通股的 1.7%。

在這次投票之後，特斯拉股價先是大跌，之後反彈約 9.4%。

特斯拉執行長不支薪，而是透過股票期權得到補貼。在這次投票前，他其實已經制定一套計畫，並於 9 月 14 日通過，目的是「有序出售」與計畫於 2022 年到期的期權的行使相關的股份，但他在發起投票時並未提及。

據相關調查，受益特斯拉股票大漲，馬斯克成為全球首富，擁有 3037 億美元的財富。