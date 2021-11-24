暖商品賣翻 電商、百貨業績進補

鉅亨網記者王莞甯 台北 2021年11月24號12點52分

隨著氣溫下滑，電商平台和實體百貨業者保暖商機大爆發，富邦媒 (8454-TW) 今 (24) 日指出，旗下 momo 購物網冷暖空調銷售年增逾 50%，而中壢 SOGO 周慶同樣見到暖冬商品的銷售強強滾，推升周年慶檔期業績爆發創下史上最高。

SOGO 指出，中壢店周慶短短 12 天創開幕 23 年來史上新高 14 億元佳績，其中，破千萬大櫃超過 22 家，為桃園地區人氣、買氣最旺的百貨，其中，暖冬商品包括保暖外套、羽絨被、保暖寢飾、電暖器和保溫瓶等業績大爆發。

京站 (2942-TE) 則指出，隨著年末天氣轉溼冷和漲價預期心理，不少顧客趁著上周末的預購會先入手一波保暖商品，其中保暖寢具表現突出，床包組合累積賣破百套。

新光三越站前店則表示，由於冷氣團發威，帶動帶動大衣、冬被和電暖器銷量大增，其中，部分品牌銷量年增逾 30%，看好高爾夫相關需求、外套等整檔業績銷量可成長超過 50%。

而剛結束周年慶的 SOGO 台北店周慶業績達陣，其中， 由於氣溫下滑，再加上國際原物料調漲的預期心理，帶動戶外機能服飾、配件銷量大增。

momo 購物網分享，今年冬季提早報到加上近日急凍有感，速暖型的陶瓷式電暖器、電熱毯 10 月至今銷售年增超過 2 倍，多個熱門家電品牌合計銷售電暖器已超過 1200 台。