WHO：歐洲、中亞新冠病例飆升 明年3月前恐再奪走70萬人生命

世界衛生組織 (WHO) 週二發布聲明，到明年 3 月之前，歐洲和中亞的新冠病例死亡總人數可能超過 220 萬人，因為各國正與高傳染力的變種新冠病毒 Delta 作戰。

WHO 歐洲分部表示，這 53 國地區的新冠病例死亡總人數已超過 150 萬人，意味著到明年 3 月之前，該地區恐怕還有 70 萬人將因新冠病毒而失去生命，該病毒現已成為歐洲和中亞的主要死因。該地區目前每日新冠死亡人數近 4200 人，為 9 月底時記錄的每日死亡人數的 2 倍。

該 WHO 區域辦公室位於丹麥哥本哈根，負責處理歐洲、以色列、土耳其和中亞五國 (哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦)。

WHO 歐洲區域主任 Hans Henri Kluge 博士聲明表示，「為了與病毒共存並繼續日常生活，我們必須採取『疫苗 +』的作法，這意味著要取得標準劑量的疫苗，如果有供應就追加劑量，以及日常生活中要納入預防措施。」

除了因為 Delta 病毒傳染力高，該聲明還指出該地區未接種疫苗人口激增、許多國家取消戴口罩和保持社交距離的規定。WHO 此前曾警告，冬天可能會讓歐洲疫情再爆發，因為大眾為了取暖會聚集在通風不量的環境中，促進病毒傳播。

WHO 預計，自現在到明年 3 月期間，該地區 53 個國家中會有 49 個國家的加護病房 (ICU) 可能會面臨高度或極端壓力，預計 25 個國家的病床也處於高度或極端壓力。

該地區自 9 月 19 日止的當週起，感染率開始上升，當時 WHO 觀察員測量到 7 日新增病例約 110 萬例。截至 11 月 21 日當週，WHO 已公布單週新增病例超過 240 萬例，約佔全球同期間新冠病例 67%。

根據 CNBC 對約翰霍普金斯大學數據的分析，歐洲最大經濟體德國週一創下疫情期間最高 7 日平均的單日新增人數 5.1 萬例。根據霍普金斯測量，俄羅斯週一止的 7 日平均每日新冠死亡人數創下 1218 人新高紀錄。

奧地利也因感染人數不斷上升，總理 Alexander Schallenberg 頒布了一項自 2 月 1 日起生效的全國性疫苗規定，並於週一啟動了該國的第四次封鎖，但該國政府表示，封鎖期間不會超過 20 日。荷蘭週六實施部分封鎖，提前讓某些商業打烊，並禁止群眾入場觀看體育賽事長達 3 週。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 也呼籲採取更嚴厲的措施來控制疫情擴散。