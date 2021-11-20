〈能源盤後〉新冠襲歐 奧地利鎖國 恐危及需求 原油挫至7週低谷

週四 (18 日) 交易，原油期貨價格收在約 7 週最低點，連續第四週下跌，創下近 20 個月以來最長跌勢。

由於奧地利施行新一波防疫封鎖限制，加上歐洲新冠病例增加，油價受挫以回應此現狀。倘若更多國家 / 地區實施防疫限制，最終恐削弱原油需求。

SAI 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 每日報告指出：「奧地利再度實施封鎖措施，這點提醒了投資者，新冠肺炎疫情仍在打亂全球經濟，歐洲情緒已轉為看跌。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格大跌 2.91 美元或 3.7%，收每桶 76.10 美元，該期貨於今日收盤屆期。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.47 美元或近 3.2%，收每桶 75.94 美元

1 月交割的 Brent 原油期貨價格大跌 2.35 美元或 2.9%，收每桶 78.89 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 最近月原油期貨觸及 10 月 1 日以來最低收盤價，本週下跌 5.8%；Brent 原油則創 9 月 30 日以來最低收盤價，本週下跌 4%。

WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨均連續第四週下跌，為 2020 年 3 月 27 日止當週以降最長跌勢。

Sevens Report Research. 共同編輯 Tyler Richey 表示：「過去兩週能源市場明顯有好幾個悲觀的基本面發展，包括全球幾個大型石油消費國開始討論共同釋放儲備石油，以及集中在歐洲的新冠疫情越來越令人擔心。」

「然而，現在宣布石油市場見頂可能還太早，因為目前為止的回調仍類似其他仍呈上升趨勢的石油市場中，會出現的健康、修正性回調。」

奧地利政府週五宣布，為了控制新冠疫情蔓延，全國實施為期 10 天的封鎖期，也可能會延長至 20 天。奧地利本週稍早也成了第一個對未接種民眾實施行動限制的歐洲國家，奧地利的疫苗接種率為 65%，為該地區接種率最低的國家之一。

奧地利和德國本週新冠病例均刷新紀錄。據報導，德國衛生部長 Jens Spahn 針對德國新一波疫情的嚴峻形勢發表談話，並稱不排除週五宣布封鎖，令投資者不安。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 表示：「過去一週石油一直走跌，係因需求預期已消退一些，OPEC 和 IEA 都曾警告未來幾個月有供應過剩的情況，美國也打算聯手中國和他國一起釋出戰略石油儲備 (SPR)。」

「市場的基本面仍然維持在良好狀態，但封鎖措施顯然是此狀態的一大風險，倘若其他國家也跟進奧地利的腳步而實施封鎖的話。」Erlam 補充，石油價格比一天前看起來更有可能下跌至 75 美元左右，尤其是倘若德國也宣布了類似的防疫措施。

其他石油商品交易

12 月交割的汽油期貨價格下跌 3.6%，收近每加侖 2.212 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下挫 3.8%，收每加侖 2.293 美元。

上述兩項期貨價格本週均跌逾 4%。