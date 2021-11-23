〈台勝科法說〉明年各尺寸產能滿載 價格將重回前波高峰

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (23) 日召開法說，協理暨發言人邱紹勛表示，到明年上半年產能都將維持滿載，價格更可望重回 2017-2018 年的高峰；新廠方面，正與客戶協商確保全產全銷，目前狀況「非常樂觀正向」。

邱紹勛指出，第四季 12 吋晶圓代工及記憶體需求暢旺，供給持續吃緊，仍無法滿足客戶增量要求，8 吋晶圓同樣供不應求，價格方面，現有長約價格持穩，現貨價則續揚。

台勝科 11 月 10 日宣布斥 282.6 億元，於雲林麥寮台塑工業園區擴建 12 吋矽晶圓廠，目標 2024 年量產。邱紹勛表示，為對應台灣及中國客戶擴廠，擬持續導入母公司日本勝高 (SUMCO) 最尖端矽晶圓製造技術，將積極、全速推動新廠擴建，以符合客戶未來需求。

台勝科目前 8 吋、12 吋產能均全產全銷，邱紹勛預估，此情況會持續到明年上半年；除新廠擴建外，現有廠房將持續導入自動化 AI 技術，進行去瓶頸工程，去瓶頸產能明年底將陸續增加。

至於明年價格，邱紹勛表示，在市場供給出現缺口下，明年價格將回到 2017-2018 年矽晶圓產業高峰，價格將持穩向上，相信不會讓大家失望。

對於長約，邱紹勛也說，台勝科過去以現貨市場為主，目前現貨比例確實也較高，但近幾年市況變動，未來可能會修正想法與策略布局，長約客戶有增加趨勢。

為確保 12 吋新廠產能取得客戶承諾，邱紹勛透露，正針對價格與量方面，積極與客戶協商，確保產能可全產全銷。