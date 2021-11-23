〈健策法說〉均熱片需求強 明年營收、毛利率優於今年

健策 (3653-TW) 今 (23) 日召開法說，展望明年，總經理林錦隆表示，三大散熱產品線同步成長，尤其均熱片加入新客戶，推升伺服器、NB、PC 等應用出貨量增加，且在產品組合轉佳下，有助明年毛利率成長，營收優於今年。

林錦隆指出，明年各領域產品都會成長，其中散熱領域中的均熱板受惠加入新客戶，產品應用包括筆電、桌上型電腦、伺服器、車用 MCU 與遊戲機，預計第二、三季開始貢獻營收。

健策看好，均熱片今年營收年增約 10%，明年在新客戶產品放量下，加上隨著 HPC 高速運算和 AI 應用帶動散熱需求持續提升，營收成長幅度將優於其他產品線。

其他散熱產品方面，健策車用水冷散熱模組主要供應油電車與電動車，今年受到汽車供應鏈供給不順及疫情影響，全年營收僅年增 3%，預期近期與新客戶完成製程認證，明年營收有望回溫；伺服器 ILM 扣件今年營收約年增 33%，明年在新機種導入下，年增福小幅增加。

法人預期，今年第四季營收將與第三季持平；明年受惠加入新客戶，均熱片等散熱品需求大幅成長，且產品毛利率高於平均，產品組合轉佳。

健策今年營收比重方面，散熱占 40.26%、導線架 26.97%、電子零件占 23.07%、通訊連接器占 2.96%、其他占 6.74%。