〈焦點股〉矽晶圓明年供給更緊俏 台勝科急衝漲停

今年第三季全球半導體矽晶圓出貨季增 3.3%，續創歷史新高，隨著晶圓廠積極擴產，矽晶圓明年供給增加速度仍趕不上需求成長，客戶紛紛簽訂長約，矽晶圓、磊晶相關業者營運持續看旺，今 (10) 日買盤積極湧入，推升台勝科 (3532-TW) 股價直奔漲停，環球晶 (6488-TW)、合晶 (6182-TW) 也勁揚逾 2%。

台勝科主要分為晶圓代工及記憶體二大客戶群，業界對於矽晶圓未來 2、3 年供給吃緊已有高度共識，客戶都想確保明年的料源，因此，台勝科日本大股東勝高 (SUMCO) 計畫在台擴建新廠，提升 12 吋矽晶圓產能，可望由台勝科扮演要角，法人看好明年營運樂觀。

台勝科 10 月營收 10.5 億元，月增 1.15%，年增 5.62%，累計今年前 10 月營收突破百億關卡，達 100.4 億元，年增 0.61%。台勝科今天開低走高，盤中一舉衝上漲停板，達 185.5 元，創近 2 個月新高，隨後漲停幾度打開，帶動成交量能放大，午盤已有超過 8400 張。

環球晶今天同步上漲近 3%，一度站上 800 元關卡，合晶盤中也勁揚近 4%，最高來到 71 元，攀 1 個半月新高，午盤量能已超過 5 萬張。嘉晶今天也在盤上表現，漲逾 1%，最高來到 97.9 元，蓄勢挑戰百元關卡。

合晶受惠產能滿載，漲價效益持續發酵，10 月營收 9.55 億元，月增 6.1%，年增 50.06%，改寫單月新高；前 10 月累計營收 83.38 億元，年增 37.02%，超越去年全年。法人看好，隨著 12 吋產品開始貢獻營收，第四季營運將持續向上。

環球晶 10 月營收 49.64 億元，月減 7.8%，年增 9.74%，累計營收衝破 500 億元大關，達 503.4 億元，年增 10%。環球晶第三季獲利下滑，主要是業外認列金融資產評價損失所致，但均屬帳務估列，並無實際現金流出，目前各尺寸產能維持滿載，隨著更多長約簽定，看好滿載狀態將持續至明年。