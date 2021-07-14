〈安碁資訊展望〉客戶規模放大 全年營運逐季成長

宏碁 (2353-TW) 集團旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 總經理吳乙南今 (14) 日表示，資安是國際顯學，雖然上半年受國內、東南亞疫情影響，但在客戶規模放大下，營運仍穩健，看好下半年政府公部門、金融、製造業等動能，營運逐季成長態勢不變，全年可望雙位數成長。

吳乙南指出，國內三級警戒後，雖然部分服務都往後遞延至下半年，但安碁資訊近年擴大 SoC 服務，上半年在客戶規模放大下仍保持成長，目前整體客戶續約率也達逾 8 成。

展望下半年，吳乙南認為，隨著國內疫苗逐步施打普及，加上客戶年度預算未改變，多數專案將從第三季起趕進度，整體下半年需求相當強勁，依往年狀況來看，第四季在驗收需求、新案開出下，將是全年最旺一季。

產業別方面，吳乙南表示，今年上半年安碁資訊成功拿下台北市政府、財稅中心等兩大政府專案，目前政府公部門比重仍達逾 6 成以上，但中長期會持續提升金融、製造業客戶比重，力拚各達 20-25%、10-15%。

海外市場同樣受疫情影響，吳乙南指出，今年持續著重印尼、泰國兩地布局，將擴大在地資安健診服務，目前也透過遠端協助當地夥伴進行設備規則、調整，估下半年發酵，今年整體海外營收貢獻也可望從去年約 300 萬元，倍增至 500-600 萬元，至於馬來西亞、菲律賓等新市場布局，仍要視疫情再作安排。

安碁資訊 6 月營收達 9100 萬元，月增 54.2%、年增 18.9%，第二季營收達 2.05 億元，季增 13.9%、年增 12.3%，創下歷史次高紀錄，累計上半年營收達 3.85 億元、年增 10.8%。