〈焦點股〉億光搶搭元宇宙直奔漲停 LED族群發動補漲

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 搶搭元宇宙列車，AR/VR 相關案子找上門，明年開始出貨，今 (23) 日在買盤急湧下，股價跳空漲停，創近 3 個月新高，LED 相關族群也發動補漲，包括光鋐 (4956-TW)、佰鴻 (3031-TW)、鼎元 (2426-TW) 等多檔漲勢都相當強勁，但光磊 (2340-TW) 改寫天價後隨即翻黑。

LED 族群近來話題不斷，先是傳出即將更名為台亞半導體的光磊，有望與日亞化合攻第三代半導體商機，儘管公司未證實消息，但仍添增想像空間，激勵股價連日上漲，今天盤中更一舉攻上漲停，達 66.2 元，改寫歷史新高，但獲利了結賣壓隨之湧現，股價迅速翻黑。

億光董事長葉寅夫透露，由於許多元宇宙穿戴式產品都需要用到感測器及紅外線 LED，億光明年 AR/VR 相關產品出貨會有一些，但量多大要看市場狀況，不過，在車用需求暢旺加持下，明年第一季營運表現將優於今年同期。

億光搭上元宇宙話題，激勵今天股價直奔漲停，達 57.3 元，為今年 9 月以來高點，午盤成交量能放大至 1.5 萬張，還有逾 1.4 萬張委買高掛。

LED 族群同步受買盤青睞，包括光鼎 (6226-TW)、鼎元、榮創 (3437-TW)、佰鴻、光鋐、艾笛森 (3591-TW)、富采 (3714-TW) 等，均在盤上表現。