〈陸港盤後〉證券、地產撐盤 上證逆勢小漲0.2%

美股回檔，周二 (23 日)A 股三大指數開低後走勢出現分歧，鐵礦砂價格大幅反彈，帶動原物料類股走勢，再加上證券、地產族群走揚，刺激上證表現相對優於其餘兩個指數。午盤後太陽能類股重挫，拖累指數反轉向下，上證漲幅縮減，其餘兩指數跌幅擴大。

消息面上，中國人行第三季會議暗示有機會釋出流動性來穩定經濟，再加上中國國務院總理李克強要求在推出相關經濟政策時要務實，而不是冒進、一刀切的方式，外界認為為了刺激經濟止跌回穩，人行有機會在年底前降準。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.22 兆元，較前一個交易日下滑人民幣 264 億元，連續第 23 個交易日突破兆元水準。

港股方面，美股下挫，聯準會主席鮑爾獲得提名續任，市場預期升息時程前移，再加上傳出中國有意對網科企業課徵「數據稅」，利多消息導致恒指開低後一路低檔震盪到終場，恒指已連跌五個交易日。

有報導認為中國這次計劃對網科企業課徵「數據稅」出發點可能是呼應「共同富裕」。而這傳言導致網科族群除了快手 (1024-HK) 逆勢上漲 1.2% 外，其餘個股全數躺平，阿里巴巴 (9988-HK) 下挫 2.6%、騰訊 (700-HK) 下跌 2.5%、美團 (3690-HK) 下挫 2.5%、嗶哩嗶哩 (9626-HK) 大跌 2.9%、網易 (9999-HK) 下跌 2.3%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.2%，報 3589.09 點；科創 50 指數下跌 0.25%，報 1476.25 點；深證成指下滑 0.37%，報 14905.13 點；創業板指下跌 0.37%，報 3492.77 點。

恒生指數下挫 1.2%，報 24651.58 點、恒生科技指數下跌 1.36%，報 6323.48 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 52.23 億元，其中滬股通買超人民幣 25.97 億元，深股通買超人民幣 26.26 億元。

法人觀點

國盛證券認為，目前指數持續反彈，市場做多的氛圍良好，隨著指數量能的釋放，雖然上方面臨著一定的壓力，但仍可把握市場主線題材，投資人可留意半導體、汽車零組件、鋰電池、太陽能、軍工等類股的投資機會。

