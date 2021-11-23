投資者逃離科技股？今年熱門科技股IPO趴倒一片

今年最熱門的科技業首次公開發行 (IPO) 週一 (22 日) 暴跌，包括 Rivian(RIVN-US)、Affirm (AFRM-US) 和 Roblox (RBLX-US) ，科技加權指數 Nasdaq 綜合指數也收低 1.26%，遜於同日 S&P 500 指數和道指表現，顯示投資者正想退出科技業。

雖然沒有明確的拋售原因，但今年漲幅最大的股票，現在正感受到壓力。Affirm 在與亞馬遜 (AMZN-US) 建立合作關係後股價迅速大漲，但週一下挫 9.29%；受到元宇宙主題大力提振股價的 Roblox 週一重挫 10.76%； 上市後估值超越通用 (GM-US) 和福特 (F-US) 的電動車廠 Rivian (RIVN-US)，遭投資者持續獲利了結，週一大跌 8.16%。

市場對升息的恐懼可能是拋售的原因之一，因為這通常意味獲利成長預期下降。然而，美國拜登總統週一提名 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 連任，預計 Fed 最早 2022 年夏季首次升息。

在可能升息的情況下，高盛分析師在 11 月 19 日報告中提到，投資經理人應關注「目前獲利能力較高的成長型股票」，並避開完全著重長期成長預期的快速成長公司。

高盛分析師寫道：「我們的建議是，避開價值完全看重長期成長預期的快速成長公司，因為這類公司更容易遭受升息或營收遜色的風險衝擊。」

「相比之下，目前獲利能力較高的成長股，持續期較短，因此對升息的曝險程度較低。」

其中一些被點名高獲利能力、營收成長預期快速的科技股包括：Palantir (PLTR-US)、Zoom (ZM-US)、臉書母公司 Meta (FB-US) 以及谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)。

2020 年的大型 IPO 也感受到壓力，例如軟體公司 Asana (ASAN-US) 暴跌 22.67%、DoorDash (DASHUS) 和 Airbnb (ABNB-US) 週一各自跌約 7% 。

今年稍早科技股的輪替重擊雲端類股，例如 Fastly 和 Snowflake，原因是投資者將資金轉向通常在通膨時期表現更出色的金融和大宗商品股。Fastly 和 Snowflake 週一分別下跌 6% 和超過 9% 。