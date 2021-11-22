實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 11/22 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438 三地開發 11/22 上市增資 11/16-11/18 1800 26.00 26.00 土銀 01 11/19 216152 2945 三商家購 11/24 初上市 11/18-11/22 1450 69.00 69.00 元大 01 11/23 211890 6770 力積電 11/30 初上市 11/24-11/26 32100 49.88 49.88 元大 01 6461 益得 11/30 上櫃增資 11/24-11/26 1275 20.00 20.00 元富 01 6616 特昇-KY 11/30 第一現增 11/24-11/26 425 16.25 16.25 第一金 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。