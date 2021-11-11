高通膨引升息猜測 美元指數一度攻上95 日圓回吐11月所有漲幅

亞洲匯市周四 (11 日) 盤中，美元指數一度突破 95 關卡，美元兌英鎊和歐元均觸及 2021 年高點，此前美國公布的 10 月份高通膨數據，引發對升息的押注。

美國勞工部周三公布，10 月 CPI 較去年同期增 6.2%，是自 1990 年以來最快的年增幅度。交易員認為，聯準會可能以比歐洲及日本更快的速度進入升息。

歐元受到重挫，因為歐洲央行在政策緊縮方面滯後，周四進一步下滑至 1.1465 美元，為 2020 年 7 月以來新低。

英鎊周四也小幅下跌，至 11 個月新低 1.3393 美元。日圓回吐進入 11 月之後所有漲幅，創近 1 個月最大跌幅，美元兌日圓來到 114.15。

澳幣和紐西蘭元觸及一個月低點。澳幣下跌 0.4% 至 0.7298 美元，紐元下跌 0.3% 至 0.7038 美元。

澳洲國民銀行外匯策略主管 Ray Attrill 指出，市場仍賦予聯準會一定的可信度，相信他們不會讓非常高的通膨無限期持續下去。他補充說，即使其他央行也在關注類似舉措，但美元指數升至 95 以上，可能會讓一些空頭認輸。

美元指數周四最高上漲至 95.002，至下午 14:52，報 94.868，升 0.03%。

歐元兌美元

德意志銀行策略師 Alan Ruskin 認為，從外匯的角度，目前處於對峙。當前面臨典型的困境—如果美聯會不理會通膨，則對美元不利，若提前收緊貨幣，美元有望走升，而現在美元大致處於這兩個世界之間。