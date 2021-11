日本政府通過 55.7 兆日圓、約新台幣 13.5 兆元的經濟振興對策,規模為史上最大,除了規劃赴日設廠的台積電 (2330-TW) 外,在沖繩布局旅宿事業的嘉泥 (1103-TW) 更將直接受惠其中的旅遊、餐飲補助政策,成為日本振興政策的首要受惠者。

政府計劃將需求刺激政策「Go To Campaign」中的「Go To Eat」項目實施期限延長至 2022 年的大型連休,刺激民眾外出就餐等需求,同時計劃明年 1 月中旬重啟「Go To Travel」項目,全力提振旅遊業。

而嘉泥在沖繩有自有飯店品牌 HOTEL COLLECTIVE,嘉泥董事長張剛綸看好,日本疫情舒緩,第二劑疫苗的覆蓋率提升,加上重啟 Go To Travel 等激勵下,可望帶動日本國內出現報復性旅遊潮,樂觀看待旅宿事業狀況好轉。

張剛綸表示,先前在沖繩疫情期間、緊急宣言時, HOTEL COLLECTIVE 住房率降至 1-2 成谷底,但近期回升至 3 成左右的水準,預計狀況將逐漸好轉,有助營收、現金流的狀況。