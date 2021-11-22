〈金管會備詢〉台鋼遭指禿鷹 黃天牧證實該集團操控13家公司

台鋼集團近年來動作頻頻，近期盛傳台鋼有近 70 億元貸款資金來自公股行庫，卻用於惡意併吞光洋科 (1785-TW)，引發關注，金管會主委黃天牧今 (22) 日證實，已掌握該集團操控持有 13 家上市櫃公司。

黃天牧今日赴立法院財委會，就「如何遏止銀行及融資公司放貸淪為股市禿鷹和房市炒手」進行專題報告時，做以上表示。

民進黨立委吳秉叡表示，國內「某集團」近幾年不斷涉入上市櫃公司經營權之爭 ，其使用的手法有三：一、其想爭奪的公司稱為目標公司，該集團就會先成立跟目標公司相同名稱之投資公司以混淆視聽；二、再從目標公司中找到董事或獨董取得股東名冊；三、綁定四大委託書通路，因為對委託書通路來說，每年都有很多業績，因此四大通路也願意配合，在四大委託書通路占比高達全市場 8 成之下，一切布置完成後，就用少少的股權大量的委託書來取得經營權。

吳秉叡要求金管會以密件方式，提供立法院某集團銀行質押股權的相關資訊，黃天牧允諾提供。不過，之後國民黨立委曾銘宗質詢時表達，金管會不宜介入個案，不宜對外發表或揭露該集團公司資訊，更不該對外提供相關資訊。

立委郭國文表示，台鋼集團的搬錢手法已是個案擴及通案，認為金管會應該正視，更直指台鋼是透過不同子公司跟銀行聯貸，再透過高質押，去買下一家公司，目前台鋼已經橫跨鋼鐵、通訊、石化等領域，銀行對台鋼拚命放款，卻貸後不理，給它充沛的現金流，是一種放縱禿鷹的行為，質疑台鋼此手法損及股東權益，是否違反背信罪，郭國文還說：「台鋼甚至揚言中鋼是目標，若中鋼都被狙擊，國家顏面放哪裡？」

對此，黃天牧說，該集團已操控持有 13 家上市櫃公司，持股股權少則 2~3%、多則 20%，要經營一家公司應該持有足夠股數，否則不符合公司治理，金管會 7 月已組成專案小組，並委外專案通盤研究檢討，已在檢討委託書的徵求制度。