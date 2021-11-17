輝瑞授權學名藥廠生產新冠口服藥 中低收入國家將受惠

輝瑞周二（16 日）表示，已與聯合國支持的藥品專利共享機構（MPP）達成授權協議，將免權利金授權學名藥廠商，製造平價新冠病毒口服藥給 95 個中低收入國家。

協議中的 95 個國家涵蓋約全球 53% 的人口，包括所有低收入和中低收入國家以及撒哈拉以南非洲的一些中高收入國家，此外還包括在過去五年中從中、低收入轉變成中、高收入的國家。

輝瑞表示，不會向低收入國家販售的新冠口服藥收取權利金，而且協議涵蓋的中等收入國家，只要一旦被世衛組織認定為公共衛生緊急狀態，輝瑞也同樣不會對該國取權利金。

此外，該協議將有助減輕輝瑞公司因新冠疫苗分配不均而受部分公眾施加的壓力，因為該疫苗只有利富裕國家。

不過，國際醫療援助機構無國界醫生（Medecins Sans Frontieres）表示對該協議感到沮喪，因為協議中排除阿根廷與中國等已具備學名藥生產能力國家。

無國際醫生組織資深法律政策顧問 Yuanqiong Hu 說：「如果我們真的想控制這場疫情，必須確保每個人、每個地方都能獲得新冠醫療工具。」

輝瑞本月初表示，其新冠病毒試驗口服藥，可有效將高風險族群的住院和死亡風險大幅降低 89%，為繼 Merck(MRK-US) 後又一家在新冠口服藥研究上取得成果的藥廠。

早在輝瑞之前，Merck 上月也與 MMP 簽署類似授權生產學名藥協議，對藥廠來說，這類協議並不尋常，凸顯各國對有效治療新冠病毒藥物的迫切需求，一方面藥廠也面臨必須以極低成本供應救命藥的壓力。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 股價下跌 1.41%，每股暫報 48.92 美元。