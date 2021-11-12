疫苗在歐陸續停打 莫德納：心肌炎風險低且保護力優於輝瑞

莫德納疫苗引發心肌炎爭議不斷擴大，先前北歐各國暫停年輕人施打後，本周德國、法國也跟進，眼看歐洲陸續停打，莫德納按耐不住周四（11 日）出面澄清，疫苗對重症及死亡率的保護力遠高於心肌炎風險，且施打後保護力要比輝瑞 / BioNTech 疫苗好。

莫德納醫療長（Chief Medical Office）Paul Burton 表示，30 歲以下男性接種公司疫苗後引發心肌炎的風險不高，只是相較輝瑞疫苗要來得高而已。

Burton 援引法國 12 至 29 歲男性接種數據，結果顯示每 10 萬名施打莫德納疫苗的人有 13.3 起心肌炎案例，而輝瑞疫苗則是 2.7 例。

此外為證明疫苗防護力，Burton 還引用美國疾病管制預防中心（CDC）數據，說明接種莫德納疫苗後，罹患新冠病毒的比例較施打輝瑞或嬌生疫苗的來得低。他說，每 10 萬名接種莫德納疫苗的人只有 86 起突破感染案例，而輝瑞則有 135 例。

負面消息鋪天蓋地，股價近乎腰斬

莫德納近幾周狀況不斷，先是心肌引發各國停打疫苗，影響美國 FDA 審核緊急使用授權（EUA）申請，後來第三季財報表現黯淡，輸給其競爭對手輝瑞，再加上日前爆出與美國國家衛生研究院（NIH）的疫苗專利糾紛，各種利空因素讓莫德納股價遭受打擊。

自 9 月底以來，莫德納股價已累積下跌近 50%，特別是在 11 月 4、5 兩日，輝瑞公布其新冠口服藥驚人的有效數據後，莫德納股價分別下跌 18% 與 17%。

截稿前，莫德納 (MRNA-US) 股價下跌 2.86%，每股暫報 222.35 美元，輝瑞 (PFE-US) 股價上漲 2.49%，每股暫報 50.24 美元，BioNTech(BNTX-US) 下跌 1.61%，每股暫報 231.61 美元。