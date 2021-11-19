台股周線連七紅再戰「萬八」 觀察高價股為多頭指標

台股本周收 17818.31 點，單周大漲 300.18 點，周線連七紅；面對接下來將再戰「萬八」大關，法人認為，外資歸隊，資金行情再起，強勢族群輪番上攻，有助台股維持多方態勢，而高價股是觀察台股多頭趨勢的重要指標。

日盛上選基金研究團隊表示，美股第三季財報表現優異，就業數據及消費數據亦優於預期，台股 10 月以來啟動一波反彈，走勢頻創波段新高，指數更站上 3 個月新高點，呈現多頭強攻態勢，配合各期均線呈現多頭排列，成交量溫和放大，有望持續震盪盤堅。

日盛上選基金研究團隊表示，台股目前電子產業進入年底旺季，加上經濟逐漸解封，台股相對美股位置仍低，外資買超歸隊下，仍有落後補漲空間。台股年底至隔年第一季為財報空窗期，明年展望樂觀公司將吸引市場資金脫穎而出，基本面共識高的產業有機會表態。

近日台股整體走勢趨多，不僅盤面個股創下多檔千金股數量紀錄，大盤指數一度逼近「萬八」關卡，引起市場熱度和投資情緒。中信小資高價 30 經理人表示，高價股是觀察台股多頭趨勢的重要指標，在元宇宙議題持續發酵，相關概念股擴散至 IC 設計、低軌衛星及 VR 裝置等類股，持續輪動表現下，股價先後創高。

日盛上選基金研究團隊進一步指出，近期美股與台股的財報公布旺季，半導體產業相關需求強勁，財報數字優於預期，台股半導體產業鏈從上游 IC 設計到晶圓代工、下游封測等聚落完善，此波需求爆發帶動台股獲利持續創高；此外，全球經濟復甦，疫情受害嚴重的傳產、金融產業獲利持續好轉。後續關注焦點，電子股仍著墨在半導體、5G 手機、伺服器以及汽車電子等族群等。

中信小資高價 30 經理人也表示，IC 晶片產業供應鏈在元宇宙議題後續發酵，並且搭上其雲端實力，看好第四季營收之外，明年估計持續雙位數成長，營運動能可望延續至 2023 年；此外，雲端伺服器產業受惠元宇宙商機，與國際科技巨頭訂單需求，加上明年資料中心客戶持續增加支出帶動下，明年相關產業營收有機會顯著成長。

中信小資高價 30 經理人進一步舉例，被動元件方面，開始反應明年市況，加上年底集團作帳行情將啟動，相關個股走勢明顯轉強，後市有機會拉出補漲行情。指標個股在走勢雖相對較溫和於季線上下震盪，但底部形態逐漸明顯，在明年被動元件需求在車用、5G 等應用持續看好下，股價有機會持續向上攀升。