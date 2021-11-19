台股萬八近關情怯 外資加碼買超 三大法人土洋對作買超67.7億元

台股今 (19) 日開高，一度衝上 17986 點，晶圓雙雄強勢出頭，但金融、航運等傳產股隨即湧現賣壓，指數近關情怯，終場翻黑下跌 23 點，收在 17818 點，日 K 終止連 5 紅，但周線仍寫下連 7 紅，外資再度買超 80 億元，三大法人呈現土洋對作，合計買超 67.7 億元。

台股成交值連續第三個交易日逼近 4000 億元，觀察法人資金變動，外資回頭大買 101 億元後，今天再加碼買超 80.29 億元；投信持續賣超 9.86 億元；自營商賣超 2.78 億元。三大法人合計買超 67.7 億元。

台積電股價回神，終場漲近 1%，收 618 元，市值上升至 16 兆元；聯電也飆漲逾 3%，一度衝上 66 元之上；大立光上漲近 2%，站上 2100 元；聯發科今天發表全新 5G SoC 天璣 9000 晶片，激勵股價開高，但盤中遭遇賣壓、幾度翻黑，終場仍小漲收 1090 元。

關注盤面焦點個股，宏碁旗下建碁再獲美國獨立充電樁服務商 VOLTA Charging 訂單，股價連續第 2 天攻上漲停，達 30.4 元；光學鏡頭廠佳凌車用布局再下一城，切入美系車廠高階 ADAS 自動駕駛鏡頭，預計明年第一季之後出貨，佳凌今天同樣跳空漲停，達 75.9 元。