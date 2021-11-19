〈台股盤後〉晶圓雙雄不敵航運、金融賣壓 翻黑小跌23點險守17800點

台股今 (19) 日早盤在美股費半指數創高助攻下，晶圓雙雄領軍大漲百點，但午盤過後獲利了結賣壓出籠，加上受金融、航運族群同步走弱拖累，大盤高低震盪近 200 點，終場下跌 23.06 點或 0.13%，收在 17818.31 點，成交量則達 3971.65 億元，但合計本周大盤仍大漲 300.18 點，周線連七紅。

電子權值股今為盤面上撐盤要角，晶圓雙雄力穩盤上，台積電最高衝上 623 元，市值也重返 16 兆元大關，終場收在 618 元，漲幅接近 1%，聯電則大漲 3%，其他權值股，聯發科午盤過後回神，終場以小漲作收，台達電、日月光投控等表現也不俗，

盤面上元宇宙、低軌衛星題材仍持續發酵，光磊、威鋒電子同步攻上漲停價位，鈺創、祥碩、位速、智崴、技嘉、宏達電等也都相對大盤強勢，事欣科則搭上低軌衛星商機，加上本業穩健，亮燈攻上漲停價位，昇達科、宏觀漲幅也超過 9%。

面板族群近期也在利空淡化下，跌深反彈，面板三傑友達、群創、彩晶續強，漲幅均超過 1%，電子紙大廠元太更在展望樂觀下，連兩日攻上漲停價位，其他個股包含華宏、明基材、中光電等表現也不俗。

航運族群則成為壓盤重心，長榮航大跌近 4%，也拖累中櫃、亞航、志信、華航、新興、榮運、台航、萬海、遠雄港等也都盤下震盪，金融族群昨強今弱，新光金、富邦金、中信金跌幅都超過 2%。

法人指出，隨著美股那指、費半指數持續創高，可望帶動台股電子股走勢，但大盤已逼近歷史高點 18034 點，預期短期將面臨獲利了結賣壓，建議投資人居高思危、分散布局，慎防追高。