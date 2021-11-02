百年行庫台銀創新基地2.0正式啟用 祭百萬年薪搶才

國營銀行台灣銀行今 (2) 日宣布啟用「創新基地 2.0」，透過新血挹注與腦力激盪，協助百年歷史的老行庫在金融科技浪潮中站穩一席之地，目前創新實驗室共有 15 位員工，新進員工職等最高可達 8 職等，年薪上看百萬元。

因應金融科技趨勢，台銀在 2019 年搶先其他公股銀行，設立創新實驗室 (InnoLab)，去 (2020) 年開始籌畫創新基地，地點選在台銀民權分行 10 樓，實驗室設計融合愛迪生發明的鎢絲燈泡，象徵創意發想無限，顛覆外界對於公股銀行傳統的印象。

台銀主管表示，目前新創實驗室共有 15 名員工，其中有三分之一都是新進人員，其中還有資訊背景出身的年輕新人，而相較於台銀新進員工 5 職等，創新實驗室最高可達 8 職等，年薪更是上看百萬元，預計未來員工規模將進一步擴編至 25 名到 30 名左右，只要是對新創、金融科技有興趣者都歡迎加入。

台銀董事長呂桔誠受訪時指出，台銀的數位轉型要有策略目標，不能散彈打鳥，因此銀行的數位轉型主要由三大面向著手，包括有經營有韌性、調整方向並持續創新，透過策略性重新聚焦，翻轉台銀百年文化。

呂桔誠還強調，數位創新是一種進化 (evolution) 而非革命 (revolution)，也因此即便是發展數位創新的階段，也不可能將整個組織整個毀掉，而是循序漸進的前進，並非一個變化就讓短期競爭力因此消失。