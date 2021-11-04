紙本五倍券銀行已兌付222億元 台銀居冠

振興五倍券開放兌換以來，根據財政部統計，截至昨 (3) 日為止共兌付 4260.27 萬張，兌付總金額共 222.75 億元，其中又以台灣銀行兌付 471.75 萬張、24.72 億元居冠，占全體比重逾一成。

財政部國庫署今 (4) 日公布五倍券店家兌付情形，從 10 月 15 日受理店家兌領紙本券以來，計兌付 4260.27 萬張，占領券總張數比重約 26.70%；兌付金額共 222.75 億元，占領券總金額比重約 27.92%。

財政部國庫署副署長顏春蘭表示，以兌付總張數計算，台灣銀行已兌付張數共 471.75 萬張最多，占全體 11.07%，國泰世華銀行及第一銀行分別排名亞軍、季軍。

另外，中華郵政兌付 294.03 萬張 (6.90%)，八家公股銀行合計兌付 1851.07 萬張 (43.45%)。

以兌付總金額來看，仍是台灣銀行居冠，目前已兌付金額達 24.72 億元，占全體 11.10%，國泰世華銀行及第一銀行居第二及第三。

另外，中華郵政兌付金額 12.91 億元 (5.80%)，八家公股銀行合計兌付 98.04 億元 (44.01%)。

財政部提醒，五倍券兌領期限將在明 (111) 年 6 月 30 日止，國內各銀行、郵局、信用合作社、農（漁）會信用部，全台共超過 6200 個服務據點都可兌領，欲前往兌領之店家，可先洽詢往來金融機構應備文件，並填好兌領單資料，加速完成兌領。