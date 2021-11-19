〈台股盤中〉電子領軍傳產拖累 指數爆量開高走低

美股費半指數創高助攻台股，大盤今 (19) 日在半導體、電子族群助攻下，早盤一度大漲逾百點逼近 18000 點關卡，但受限航空、傳產等族群翻黑拖累漲幅收斂，在資金續抱電子股挹注下，成交量可望上看 4000 億元。

台積電 (2330)、大立光 (3008) 等大型權值股拉抬下，台股今天由多頭領軍帶領指數上攻，但盤勢爆量開高走低，盤中高點一度來到 17986 點逼近「萬八」關卡，但先前漲多的航空雙雄、鋼鐵等傳產股價轉弱，拖累大盤漲幅收斂，降至平盤附近整理。

航空雙雄華航 (2610) 與長榮航 (2618) 今天依然有 10 萬張以上的交易量，但股價漲多拉回，在賣單調節下股價雙雙回測 5 日線；貨櫃三雄中陽明 (2609) 與長榮 (2603) 則在平盤上整理，至於萬海 (2615) 盤中則下跌約 1.3%。

面板雙虎友達 (2409)、群創 (3481) 盤中在買單敲進下盤中大漲逾 2%，元太 () 盤中攻上漲停後又打開，但盤中仍有 6% 以上漲幅。

IC 設計族群同樣也是買盤追捧重點，包括威鋒電子 (6756)、凱鈺 (5468) 盤中分別有 6%~7% 漲幅，鈺創 (5351)、祥碩 (5269) 盤中也有 4% 以上漲幅。

整體而言，目前資金持續回流電子族群，先前買盤追捧的傳產族群則遭提款獲利了結，在資金快速輪動下短線留意漲多個股恐有拉回整理風險。