〈台股盤前〉美科技股續登高 電子股可望再掀漲勢

台股昨 (18) 日大盤溫熱、個股當家，終場上漲 77.33 點，收 17841.37 點，日線連 5 紅。法人指出，在美股那指、費半指數持續創新高下，可望帶動今 (19) 日電子股同步上攻，指數挑戰萬八指日可待。

美股周四科技股大漲，除蘋果因全自動駕駛汽車 (Apple Car) 最早可能在 2025 年問世，激勵股價登新高外，輝達也大漲 8%，台積電 ADR 漲逾 3%，激勵標普、那指和費半指數同創高。

市場消息方面，聯發科今 (19) 日盤前舉辦新品發表會，推出 5G 旗艦級晶片天璣 9000，無線通訊事業部總經理徐敬全表示，天璣 9000 為全球首顆採用台積電 4 奈米製程與 Armv9 架構的手機晶片，創下兩個第一，預計在北美市場的終端產品明年第一季底就會問世。

彭博引述知情人士報導，蘋果加速開發電動車，研發重點聚焦全自動駕駛技術，致力於解決困擾整個汽車產業的技術挑戰，內部設定在 2025 年前發布首款自駕車的目標。

玉晶光昨日召開法說會，針對市場關注的元宇宙商機，董事長陳天慶強調，相關光學元件都有在出貨，根據客戶對這個產業的規劃及願景，有可能從明年開始就會放量。

法人指出，資金大舉流向美股，那指、費半指數持續創新高，帶動台股電子股走勢，待美元轉弱、台股仍會跟著亞股補漲，指數挑戰萬八指日可待；目前台股處於健康輪動格局，族群輪番上漲，投資人應分散布局，勿追高。

