手術人潮回籠+兩岸擴新店 大學光Q4營收維持高檔、明年更好

大學光 (3218-TW) 表示，新冠疫情趨緩後，三大手術量回籠，尤其孩童近視防控需求大增，預期第四季營收將維持高檔，明年兩岸將擴展共 6 間門市，營運成長將更大。

大學光旗下三大事業包括孩童近視防控、屈光手術與白內障手術，其中，屈光手術引進 Smile 機台，眼睛傷口復原速度快、降低乾眼狀況等，目前全台共有 6 台；白內障手術截至去年底，全台約有 15 個機台，兩項手術機台預計年底至明年會陸續增設。

孩童近視防控方面，大學光指出，先前疫情間孩童用眼狀況加劇，帶動 8-10 月產品銷量創新高，預期後續銷量也會維持高檔，相關產品占光學營收比重，從去年的 3 成拉高至 4 成。

門市擴展方面，台灣目前有 25 間、中國 11 間，大學光表示，展店策略以新據點拓展、翻新擴大既有門市，兩岸展店維持 2025 年各 50 家門市。其中，台灣已新增台北忠孝旗艦中心與擴大新莊門市，預計明年再新增 3 間新門市。

中國市場則鎖定華東地區，由於該地區離台灣近，在營運效益與人力調度支配上可產生不錯效益，加上地區人口是台灣的 10 倍，商機可期，預計明年先增加 3 家門市。

大學光 10 月營收 2.56 億元，月增 14.6%、年增 33.4%；前 10 月營收 21.51 億元，年增 28.7%。