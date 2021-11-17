北市府擬自設天使基金 5年20億元預算助攻新創

台北市長柯文哲今 (17) 日出席 2021 亮點企業頒獎典禮，他提及，在後疫情時代，與其談復興、不如做轉型，目前最迫切的就是數位轉型；北市府已將產業發展基金收支保管及運用自治條例送至議會審議，盼成立自己的天使基金，目前規畫 5 年 20 億元預算，共計 5 檔基金。

柯文哲會中致詞時表示，台灣並非天然資源豐富的國家，雖然過去曾靠著代工獲得產業榮景，但競爭國家眾多，如果光靠代工、不創新升級，無法讓 GDP 再攀升。他強調，在任期內，北市府將全力投注在加強數位基礎建設，讓新創產業可以利用這些基礎，發揮企業自身創意去做數位轉型。

在資金協助部分，柯文哲指出，透過「北市產業發展獎勵補助計畫」提供投資獎勵及研發、創業、育成等創新補助，自 2015 年來已補助超過 19.8 億元。市府也與許多銀行業者合作，執行獎勵、補助企業融資貸款，核貸金額也突破 25 億元。

此外，為了提供創業者優質孵化環境，北市府規劃 23 處新創基地，至今已啟用 15 處，包含宏匯瑞光廣場 (t.Hub)、 規劃為區塊鏈產業導向的 N24 台北方舟、以及 D.Lab 明倫設計新創基地等。更自 2015 年起，成立創業服務辦公室 (StartUp@Taipei)，這間一站式服務的辦公室，目前已協助超過 3 萬件創業諮詢輔導。

柯文哲表示，今年市府已將「台北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」送至議會審議，希望成立北市府的創新基金，未來將以「投資企業」取代過往單純「獎勵補助」方式。

產發局長林崇傑進一步說明，就像當年國發基金投資台積電 (2330-TW)，未來會瞄準商業模式確定、準備開始量產並向外拓展的新創企業進行投資，約投入 3000 至 5000 萬元，7 至 10 年獲利回收後退出，相當於北市府入股，賺了錢就繼續滾動投下去。

林崇傑表示，待議會通過法案後，市府預計投資 4 億元、民間出資 6 億元，每檔基金 10 億元，共計編列 5 年 20 億元的連續性預算、5 檔基金，明年可望先編 2 億元。