金融、航運扯後腿 台股開高走低跌23點收17818點 周線仍寫連7紅

美股費半指數周四強彈，晶圓雙雄 ADR 大漲，帶動台股今 (19) 日開高，勁揚逾百點，一度逼近萬八大關，台積電、聯電、大立光等電子權值股奮力穩盤，但金融、航運股扯後腿，拖累指數翻黑下跌 23.06 點，收在 17818.31 點，成交值 3971.65 億元。周線寫下連 7 紅，累計本周上漲 300 點。

沉寂多日台積電的台積電，今天股價回神，一度來到 623 元，終場漲近 1%，收 618 元，市值上升至 16 兆元；聯電也飆漲逾 3%，一度衝上 66 元之上；大立光上漲近 2%，站上 2100 元；聯發科今天發表全新 5G SoC 天璣 9000 晶片，激勵股價開高，但盤中遭遇賣壓、幾度翻黑，終場仍小漲收 1090 元。

連漲多日的金融股今天熄火，國泰金、富邦金下挫近 2%，中信金、新光金等也回檔下跌 2-3%，整體金融族群賣壓沉重。塑膠族群同樣遭到空方狙擊，台塑領跌逾 3%，力守百元關卡，南亞也跌逾 1%，不過，中石化、台聚、華夏仍守在盤上。

航空雙雄今天震盪走跌，股價下跌 3-4%，貨櫃三雄同步遭到賣單調節，萬海跌近 3%，長榮、陽明也有 1% 以上的跌幅，此外，台驊投控、慧洋 - KY、新興、裕民賣壓都偏重。整體運輸類股指數終場下跌 2.1%，為盤面弱勢股。

光磊可望跨入第三代半導體，儘管公司不評論消息，但仍引發市場聯想，支撐股價表現，今天再度拉出一根漲停，達 55.9 元，LED 族群今天成為多頭指標，包括鼎元、宏齊、一詮、佰鴻等均在盤上表現。其他光電股包括佳凌、中揚光也獲買盤青睞，均亮燈漲停。

