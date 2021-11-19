〈焦點股〉外資持股增至2成 大同直逼40元大關創近3年新高

大同 (2371-TW) 今年前 3 季虧為盈，每股賺 0.54 元，近來更延攬大世科 (8099-TW) 董事長兼策略長沈柏延，擔任執行副總經理，獲得外資連 6 買，持股增加至 2 成，今 (19) 日股價續攻高，直逼 40 元大關，創近 3 年新高，股價回升到經營權之爭爆發初期的水準，旗下精英 (2331-TW) 也水漲船高，上漲逾半根停板。

大同受惠營運體質調整有成，加上子公司尚志資產挹注，第三季稅後純益 7.4 億元，寫同期次高，季減 10.52%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.31 元；前三季純益則創新高，達 12.67 億元，每股純益 0.54 元。

外資昨天大舉買超大同 4.3 萬張，已連 6 買，持股比例也從 16.11% 上升至 20.22%，今天股價延續漲勢，大漲逾 8%，最高來到 39.4 元，逼近 40 元關卡，也是 2018 年 12 月以來新高，截至午盤，成交量能已達 20.7 萬張，超越昨天全天。

大同歷經 3 年的經營權之爭，去年終於落幕，不過，集團經營階層也遭遇多次更動，大同日前宣布延攬大世科董座沈柏延擔任執行副總，藉此將旗下系統事業、太陽能電廠及儲能系統、重電系統打造成專業整合供應商；原大同董事林清祥，改由研揚、瑞興銀獨董顏大和接任。

大同旗下精英今天同步大漲逾 6%，最高來到 23.35 元。精英第三季本業轉盈，稅後純益 8255.1 億元，每股賺 0.14 元，但累計前三季仍虧損 4248.9 萬元，由去年同期轉虧，每股虧 0.08 元。