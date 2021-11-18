台股登上17800點 外資回頭大買逾百億 三大法人買超97.22億元

美股周三普遍走弱，台股今 (18) 日震盪走高，聯發科一夫當關強勢大漲，金融股、面板股也吸引買盤進駐，帶領指數上漲 77 點，收在全場最高 17841 點，成交值 3946.35 億元，攀上 4 個月新高，外資買超逾百億，三大法人合計買超 97.22 億元。

台股日 K 寫下連 5 紅，觀察今天法人資金變動，外資回頭買超 101.65 億元；投信反手賣超 9.96 億元，終結連 4 買；自營商買超 5.49 億元。三大法人合計買超 97.22 億元。

台積電今天維持盤整走勢，終場小漲收在 613 元，聯發科午盤前吸引買盤進駐，股價強漲逾半根停板，一度衝上 1100 元，終場收 1085 元，創逾半年新高。不過，大立光、聯電、日月光投控、台達電等電子權值股均震盪走低。

外資看好電視面板報價有望觸底，維持面板雙虎及京東方「優於大盤」評級，大量買盤湧入面板股，友達一度觸及漲停，創逾 3 個月新高，終場收 21.5 元，成交量超過 36 萬張，群創、彩晶都放量大漲逾半根停板。

關注焦點個股，利機 BT 載板順利切入低軌衛星供應鏈，今年開始出貨，此外，低溫燒結銀膠已成功導入第三代半導體，激勵股價表現強勁，開盤即跳空漲停，達 53.1 元。電子紙供不應求，元太積極擴充新產線，明年產能可望倍增，今天股價也攻上漲停，達 106.5 元。