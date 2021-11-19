操盤手看台股：挺進萬八！元宇宙、低軌衛星聚焦剛起漲

隨著市場擔憂通膨將會讓美國 Fed 升息的時間比原先預期來得更早，美股震盪。台股由於位階偏低，尚未越過今年 7 月高點，近日行情持續趕進度，往萬八關卡挺進，日 K 線五連紅。之前提到只要多方能守穩 11/11 日低點 17403 點，行情挑戰前高僅有緩攻或急攻的差別；如今，指數一如規劃走出急攻模式，盤面由權值股先漲，拉開指數空間，後續要觀察中小型股由誰來接棒上攻。

操作上，行情的可操作性 (多方控盤時間長短) 才是觀盤重點，只要人氣不墜，個股就有表現機會。對於一個操盤手而言，之前談到 2021 年的年終行情將以元宇宙及低軌衛星為主軸，而到目前為止，藉由這兩大族群拿下績效的人越來越多；實戰上，操作轉機股最怕對於漲勢視而不見，過度小心謹慎的結果，若是錯過倍翻機會也是可惜。

一路提到當前盤面以元宇宙、低軌衛星、電動車 (含第三代半導體) 等題材，最具市場共識，其中很大原因在於產業的發展性值得期待。根據研調機構 TrendForce 預估，2022 年全球 VR/AR 裝置出貨量將上看 1202 萬台，年成長 26.4%。而同樣根據 TrendForce 預估，2022 年全球衛星市場產值將有望達 2950 億美元，年成長 3.3%，其中隨著 2021 年底 SpaceX 和 OneWeb 可望進行商用服務，潛在商機可能更大。

當然還有近年來熱度不減的電動車，隨著新創品牌 Rivian 與 Lucid 加入戰局，後續話題性十足，相關供應鏈中電動車線束的貿聯、汽車板的敬鵬股價續強，而整理一陣子的電池材料股美琪瑪、聚和、康普也轉強，顯見市場資金正由電動車的直接供應鏈，擴散至間接供應鏈，至於興櫃中，也有車電股轉強的現象。

對於這些新應用的電子產品而言，其中一個不可或缺的當然是晶片，另一個則是 PCB(印刷電路板)，用來承載晶片與其他電子元件 (主動元件及被動元件) 等。繼近日提到 PCB 的燿華，打入宏達電及美商 Meta(原 FB)的 VR 供應鏈，擠身元宇宙概念，股價出現一波上漲後，近日 PCB 的華通也轉強。

華通 (2313-TW) 前 3 季 EPS 達 2.91 元，Q4 營運維持高檔，近年從消費電子積極轉型新興應用有成，明年起成果將顯現。目前已是全球市占第一 VR 穿戴裝置 Oculus 的 HDI 板供應商，也是 SpaceX 星鏈計畫 PCB 供應商，已有 4~5 家衛星客戶，後續電動車主控系統用板可望取得美系客戶車用相關訂單，等於躋身同時具備元宇宙 + 低軌衛星 + 電動車概念的電子零組件業者，後續可進一步鎖定。

至於日前提過 IC 設計股中，市值最大的聯發科在躋身元宇宙概念股下，股價持續獲得市場認同，現已來到 1100 元，看好的泛聯發科集團股，如揚智、晶心科、九暘、亞信等股價近日也走高。隨著時序接近 12 月，集團作帳熱度升溫，繼威盛集團、聯發科集團等大漲後、安國集團、凌陽集團、永豐餘集團等也轉強，後續可觀察如聯電集團、鴻海集團、華新集團等是否跟進，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險