〈台股盤後〉溫和驚驚漲格局收漲77點 個股間震盪加劇

台股今 (18) 日盤中雖一度回測平盤，隨後買盤承接，呈現驚驚漲態勢，終場收在 17841.37 點，上漲 77.33 點，日線連 5 紅，成交值 3946.35 億元，維持在近 4000 億元的水準，部分族群落後補漲，包括造紙、生技，電池材料股也再度走強引領人氣，呈現大盤溫熱、個股當家格局，不過，須留意也有不少早盤的強勢股快速壓回，顯示個股漲多後的獲利回吐賣壓也不小。

電子股再度由電池材料股表現相對強勢，不過，震盪加劇，美琪瑪一度漲停，終場漲幅收斂至近 2%，康普也從一度逼近漲停壓至平盤附近，立凱 - KY 漲 3.5%。

GPS 相關族群也不俗，威潤繼續飆漲停，環天科、神達和系通穩在平盤上。

面板供應鏈轉強，力特、誠美材、群創、達運和彩晶漲半根停板，明基材、友輝和瑞儀漲 2% 左右。

傳產則以造紙表現較熱，永豐餘漲逾 6%，永豐實、華紙和榮成漲 2%，正隆漲近 2%。

生技同樣相當熱絡，合一、順藥、美時、藥華藥均漲停，生華科漲半根停板，寶齡富錦、保瑞和基亞漲逾 2%。

不過，日前偏強的族群已見到獲利賣壓，元宇宙題材股雖部分續強，如凌陽創新續亮漲停燈號，聯發科漲 5%，但亞信、威盛跌 4% 上下，智微、揚明光和技嘉跌 3%，位速、景碩、智崴、凌陽和南電跌 2% 之上。

砷化鎵族群同步偏弱整理，全訊跌半根停板，IET-KY 跌 4%，穩懋跌逾 2%，宏捷科跌近 1%。

統一投顧指出，美國消費者物價正以 30 年未見的速度上升，顯示美國消費者不懼通膨，而美國消費力道強勁有助全球景氣增溫，同時，台股多頭熱絡，配合作帳行情加溫，有望震盪盤堅。

元大投顧則表示，短線仍由多方握有發球權，不過，大盤距離歷史高點 18034 點空間已不大，建議投資人應具備居高思危的警戒心態，畢竟從股神巴菲特到金融大鱷索羅斯，乃至於最新首富特斯拉執行長馬斯克都在逢高減碼持股。