元宇宙+配息雙題材發燒 元大投信資產規模8114億元創新高

「元宇宙」題材發威，加上配息 ETF 再掀熱潮，元大投信今 (11) 日宣布總資產管理規模以 8114 億元再創新高，公募基金龍頭的地位更加鞏固。

元大投信內部統計，元大投信旗下包含主被動式管理基金及全權委託業務，總規模在昨日重返 8000 億元、達 8114 億元改寫最高規模紀錄，主要是旗下產品線豐富，加上金融服務推陳出新，總資產管理規模趨勢邁向穩健成長。

元大投信表示，今年台股投資熱度不斷，近期掀起「元宇宙」和配息 ETF 風潮，繼元大台灣高股息優質龍頭基金的規模及定期定額人數躍進式提升，近來「元宇宙」相關的元大全球 AI（00762-TW)、元大未來關鍵科技 (00876-TW)，以及高股息系列的元大高股息 (0056-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW) 等 ETF 接力展現高人氣，進一步拉抬元大投信規模創紀錄。

其中，「元宇宙」題材從科技業燒到金融市場，元大全球 AI 和元大未來關鍵科技 ETF 股價迭創新高，近兩年來觀察，元大全球 AI ETF 漲幅更達 83%。

而高股息部分，據元大投信官網統計，自 9 月以來至 11 月，元大高股息規模於除息後持續成長，配息題材推動該 ETF 規模大增 300 億元，截至昨日總規模來到 1157 億元，改寫同期最大成長紀錄。

若以股東數來看，0056 在 10 月除息後，人氣更見強勁成長，包括集保結算所統計，ETF 受益人節節攀升到 56 萬人，至 11 月 8 日達陣火速填息，僅 12 天回補缺口，創史上最快紀錄，當天成交量衝破 3.7 萬張，反映元大高股息不論除息和填息均吸引市場青睞。

同屬高股息系列的元大台灣高息低波 ETF，宣布將配息 3.15 元，同步引發轟動，8 日 00713 成交量一度達 9265 張，較 10 月底呈倍數成長，同期規模自 35 億元大舉提升到 52 億元，增速頗有接棒之勢。

元大台灣高息低波近年皆填息達陣，預計 19 日除息，同天還有適合小資族及存股族的元大 MSCI 金融 (0055-TW)、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 將同步除息，投資人可以同步留意。

元大投信提醒，投資人參與 ETF 配息時，除了關注配息率，應同步留意報酬率，高配息率不等同報酬率，並需注意 ETF 配息頻率，半年配或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一而使配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情況。

隨著資產規模越來越壯大，展望未來，元大投信表示，將持續推動市場教育及金融服務創新，近期推出「元大基金先生」APP，為國內首個整合共同基金及 ETF 產品的行動應用程式，投資人選基金和 ETF 的重要資訊均囊括其中，解決多方查詢的投資痛點，並提供「ETF 配息紀錄查詢」功能，更能幫助領息族和存股族規畫生活現金支出。