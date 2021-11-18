永豐實Q3雙率雙降 看好Q4營運回升

永豐實業 (6790-TW) 今 (18) 日受邀參加證交所主題業績發表會，今 (2021) 年第 3 季毛利率、營利率「雙率雙降」，稅後純益年減高達 68%，總經理徐志宏表示，受兩岸疫情及中國大陸能耗雙控等因素衝擊，第 3 季營運確實很辛苦，但隨著台灣商用市場回溫等四大因素，預期第 4 季營運可望回升。

對於營運衰退，徐志宏表示，主要是揚州因疫情封城，及中國大陸能耗雙控影響；不過，五月花舒敏厚棒於今年初上市後，受到消費者的青睞，第三季業績翻倍成長。三級警戒之後，消費者清潔使用習慣改變，清潔用品的使用需求增加；與上半年相較，橘子工坊制菌洗病毒類洗衣精皆有雙位數成長，都可以看到營運動能依舊可期。

展望後市，徐志宏表示，隨著台灣疫情趨緩，商用市場隨著防疫規範鬆綁而逐步恢復開放回溫，同時，中國大陸盡可能彈性因應降低可能風險，目前狀況未見進一步惡化，且國際漿價漲勢趨緩、潔品銷售旺季將至等因素，預期第 4 季營運可望回升。

此外，面對全球氣候變遷及全球淨零排放的挑戰，永豐實也將持續推動再生能源的使用，預計明年於臺灣楊梅廠及清水廠，增設 3 套 SRF 固體再生燃料進料系統，提升 SRF 固體再生燃料比例，達到逐步減少化石能源使用及廢棄物減量之雙重目的，讓資源永續循環。

永豐實第 3 季合併營收 22.29 億元，季減 8.16%、年減 8.7%，毛利率 23.26%、營益率 8.48%，低於第 2 季的 28.49%、14.38% 及去年同期 31.53%、14.79%；加上業外收益減少，使歸屬母公司稅後純益 1.56 億元，季減達 48.44%、年減達 68.58%，每股純益 0.64 元。

永豐實累計前 3 季合併營收 72.46 億元、年減 2.83%，毛利率 28.42%、營益率 13.41%，低於去年同期 31.99%、15.85%；加上業外收益驟減 81.54%，使歸屬母公司稅後純益僅有 8.32 億元、年減達 27%，每股純益 3.39 元，低於去年同期的 4.7 元。