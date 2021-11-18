〈南港法說〉世界明珠開發案銷售超過7成 每坪成交均價170萬元

南港 (2101-TW) 今 (18) 日召開法說會，對於備受外界關注的世界明珠開發案，南港表示，整體銷售已超過 7 成，每坪成交均價 170 萬元；談及泰豐 (2102-TW) 土地開發風波，南港榮譽董事長林學圃則回應，由泰豐董事會自己決定，不能撈過界。

南港世界明珠開發案代銷合約中的 5 棟，17 樓以下已全數完銷，住戶大多數為企業經營者，每坪成交均價高達 170 萬元，預計 2023 年交屋。

林學圃認為，世界明珠基地總銷規模 1000 億元的金額，應該可以達到，目前所有工程都照進度進行中。他並認為，從日本新幹線沿線會發展起碼 20 年來看，看好高鐵周邊地區也會繼續發展 20 年。

林學圃並說，未來獲得的大筆現金，將會分兩次減資，第一次減資 50%，資本額降至 41 億元，第二次則減資至 20 億元，未來將形成低資本額、高獲利的公司。

南港近期取得泰豐經營權，但再掀起土地開發風波，對此，林學圃回應，「進了廚房就不怕油煙」，泰豐中壢廠是否要繼續出售，由該公司董事會自己決定，不能撈過界。

不過，林學圃也說，確實有泰豐股東希望比照世界明珠經驗開發，若未來泰豐對開發案有興趣，可以交流，將知無不言。他也認為，土地不是冰塊，不會融掉消失，不懂為什麼要急著賣。