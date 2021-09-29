永豐實蜜月行情逆勢大漲9% 將積極西進拓版圖

永豐實 (6790-TW) 今 (29) 日以每股 52 元掛牌上市，儘管台股遇殺機一片倒，但永豐實挾蜜月行情逆勢開紅盤，以 56 元開出，最高漲到 57.1 元，漲幅超過 9%。未來將積極西進大陸以拓展版圖。

永豐實擁有三大家紙品牌，包括：五月花、柔情、得意，去年市占率攀升至 34%，根據 2020 年東方線上電子發票銷售數據資料，在臺灣，每 3 個人就有 1 人購買永豐實的紙品，是台灣最大家庭用紙廠。在清潔品方面，主打橘子工坊，因成分天然並擁有高效清潔力，市占率超過三成，為國內天然清潔品的領導品牌。

永豐實的營收已經連 4 年突破百億大關，今 (2021) 年因疫情影養，民眾對清潔、衛生的需求提高，永豐實因此受惠，今年上半年合併營收 50.17 億元，稅後純益 6.8 億元，較去年同期成長 5%，每股純益達 2.76 元，創同期新高紀錄。

永豐實主要事業紙品、潔品的營收占比分別為 88%、6%，版圖橫跨兩岸，大陸、台灣營收占比為 38%、62%。據永豐餘消費品實業針對消費者使用行為進行的研究調查顯示，疫情後消費者一天洗手次數約 12 次，較疫情前洗手 6 次大幅增加，可見消費者的衛生意識、家庭生活習慣已大幅增加清潔用品的使用需求。

展望未來，永豐實表示，掛牌上市後將持續以消費者為核心，瞄準 3 大民生消費趨勢：疫後經濟、宅經濟、綠色經濟，並將積極揮軍大陸，主要看準大陸廚紙市場滲透率不到 5%，潔品市場也以石化原料產品為主，因此瞄準抽取式衛生紙及廚房紙巾的高度成長潛力，以及消費者對天然抗菌清潔用品的需求，積極佈局新市場。