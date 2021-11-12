〈造紙法說〉永豐餘前3季EPS創同期新高 將規劃能源轉型

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (12) 日召開法說會，前 3 季獲利亮眼，稅後純益 45.46 億元，年增 10.4%，每股稅後純益 2.74 元，創歷年同期新高；展望後市，永豐餘投控副總暨發言人殷國堂表示，將規劃能源轉型，以為股東創造合理的長期投資價值。

殷國堂表示，永豐餘第 3 季合併營收 197.86 億元，較去年同期成長 5.3%，營業外收入與支出方面，包括權益法認列的轉投資事業因營運獲利提升、及其他投資的股利收入挹注收益，第 3 季合併稅後純益歸屬於母公司 13.01 億元，每股稅後純益 0.78 元。

前三季來看，永豐餘投控部分事業群廠區受疫情及能源政策微幅影響營運，但因投資組合多元，大部分事業群市場需求穩健，出貨價量齊揚，前 3 季合併營收 636.51 億元，年增 21.6%，創史上同期新高，營業利益 72.51 億元，年成長近一倍。

永豐餘前三季業外收入來自元太及其他轉投資的權益法認列關聯企業收入 7.43 億元，加上認列永豐金等轉投資事業股利收入 9.09 億，歸屬母公司稅後純益 45.46 億元，年成長 10.4%，每股稅後純益 2.74 元，為同期新高。

展望後市，殷國堂表示，第 4 季為各類紙品傳統旺季，但是因國際疫情變化迅速，難以預料原物料供需狀況、勞動力及物流運輸的營運風險；且面對全球因氣候變遷，永豐餘逐漸重視 ESG 的各項議題，專注循環經濟，規劃能源轉型，未來將持續發展沼氣、SRF 等各類再生能源應用。