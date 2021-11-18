元宇宙無限大：聯發科續創高 相關個股上漲不設限？

萬寶投顧陳子榕指出，台股步步墊高，喜事連連，除了 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 股價攻上千金寶座，雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 也邁開腳步踏入千金之列，十二金釵一字排開閃閃發光，照亮台股萬八之路。其中，股王矽力 - KY(6415-TW)、股后信驊 (5274-TW) 雙雙刷新股價新高紀錄，IC 設計族群比價效應有望啟動。



聯發科最新的旗艦 5G 晶片天璣 2000 即將亮相了，據說晶片效能直接挑戰蘋果 M1，在 5G 的換機潮中有望獲得更多品牌客戶導入；另外，三星明年智慧手機出貨量預估高達 3.34 億支，幾乎是近五年來的最高數量，其中中低階機種就佔了八成，而聯發科過去主要就是提供三星中低階機種，預料三星明年 64 款移動裝置當中就有 14 款將會採用聯發科的晶片，聯發科明年營運動能可說是十分強勁。



聯發科股價創波段高點 1,100 元，法人持續偏多操作，而在 IC 設計族群中還有不少伏兵，都是未來潛力股，例如力旺 (3529-TW)、聯詠 (3034-TW)、聯陽 (3014-TW)、盛群 (6202-TW)、紘康 (6457-TW)、創意 (3443-TW)、原相 (3227-TW)、凌陽 (2401-TW)，在技術面或籌碼面都有不錯表現，後續可多留意。



今年 6 月底才剛在美國掛牌上市的 Roundhill Ball 元宇宙 ETF(META-US)，股價持續創高，四個多月來漲幅近 20％，臉書宣布更名當日，該檔 ETF 甚至湧入了 1,250 萬美元資金投入，女股神伍德 (Cathie Wood) 預估 2025 年虛擬世界營收達 4,000 億美元，彭博社則估 2030 年產值達 2.5 兆元。



趕上這個新興發展趨勢，現在華爾街分析師已經紛紛上修包括輝達、超微、賽靈思、MARVELL 等在內的元宇宙成分股目標價，上修幅度多達 30％，這意味元宇宙不再只是想像，開始真實地進入我們生活中，相關族群營運將開始建構。



萬寶投顧陳子榕指出，台灣元宇宙代表宏達電 (2498-TW)、威盛(2388-TW) 股價在短暫休息一、兩天之後，再度發動攻勢，旗下威鋒電子 (6756-TW) 週三 (11/17) 更是亮燈漲停。

11/5 我為大家推薦威鋒電子，股價已經屢創新高至 590 元，漲幅高達 3 成；11/11 推薦的威盛，也有 22％，年底前這些個股都有望在元宇宙和集團作帳行情力拱下，股價更上層樓，因此拉回都是偏多看待。



另外，和元宇宙相關的供應鏈，包括半導體、光學鏡頭、感測元件、PCB 族群，也都具有業績潛力，像是超微拿到 META Oculus 訂單，旗下供應鏈包括信驊、譜瑞 - KY(4966-TW)、緯穎、健策 (3653-TW)、華擎(3515-TW)、金居(8358-TW) 等未來也都有望業績進補。

凌陽創新 (5236-TW) 為凌陽集團旗下 IC 廠，主要產線為網路攝影機用影像訊號處理器(ISP)，市佔超過 4 成，近期搶搭元宇宙商機，順利打入 VR/AR 頭戴式顯示器供應鏈，股價表現強勢；凌陽創新 10 月營收 19.29 億元，年成長 35.9％，創下同期新高，前三季獲利接近 1 個股本，而未來除了持續開發低功耗、AI 產品，也積極開拓物聯網、遠距醫療及工業用市場。

茂達 (6138-TW) 為 IC 設計廠，受惠 PC 需求暢旺，今年多次調漲產品售價，第三季營收、毛利率雙創新高，單季稅後淨利年增 127.1％、前三季 EPS 高達 9 元，已大幅超越去年 6.43 元，由於訂單仍吃緊，半導體缺貨情形至少延續到 2022 下半年，因此不排除再調漲價格；茂達持續開發新產品，目前包括 MiniLED 電視的區域調光產品、DDR5 都已開始少量供貨，未來還有 CPU 的 VCORE 電源管理 IC 要出貨，營運動能續強。

金像電 (2368-TW) 為全球伺服器板第一大廠，受惠高階網通、伺服器出貨放量，第三季營收、獲利雙創新高；今年伺服器新平台轉換，Whitley 層數 14～16 層、明年 Intel Eagle Stream 至少 18 層，將有助於金像電 ASP 的提升，而在高階交換器的部分明年也有望維持雙位數的成長；目前金像電訂單已上看至明年第一季，第四季淡季不淡，營收有望再締新猷。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險