洛杉磯港加速消化貨物進口 空貨櫃堆積如山

新冠肺炎疫情爆發後，相關防疫限制使民眾被迫待在家中，消費支出也因此轉向線上商品，使得美國港口被大批貨物淹沒，而疫情也導致維持物流順暢所需的勞動力大幅減少。美國最繁忙的洛杉磯港外排隊入港的貨輪高達 84 艘，創下新高。在港口努力消化貨物的同時，空的貨櫃也在碼頭持續推積。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，目前洛杉磯港碼頭上約有 65,000 個空貨櫃，較幾週前增加了約 18%。他也表示，「清掃船」正在前來，將會把其中一些貨櫃運回亞洲的工廠。

自 10 月 24 日以來，洛杉磯港口的進口貨櫃數量已經減少了 25%，至 71,000 個。

港口也將會針對滯留超過期限的貨櫃進行開罰，每日收取 100 美元的罰鍰。規範中指出，由卡車轉運的貨櫃應在 9 日內運走，而鐵路轉運的貨物則是只能滯留 6 日。

港口人員表示，在疫情爆發前，由當地卡車轉運的貨櫃在碼頭上的平均停留時間不到 4 日，而由鐵路轉轉運的貨櫃平均停留不到 2 日。

聯邦海事委員會 (FMC) 主席 Daniel Maffei 表示，可能將需要調升卡車司機和倉儲員工的薪資，才能解決物流運輸問題，而任何新費用都將轉嫁給進口商，消費者最終可能也必須承擔更高的費用。

美國交通部長 Pete Buttigieg 日前表示，在可預見的未來，主要港口的供應鏈瓶頸可能會持續存在。目前所採取的緩解計畫，一定能看到一些直接影響，但誠實地說，只要疫情持續，供應鏈就有中斷的風險。