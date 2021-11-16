美銀示警：越南產線停工 衝擊恐大過預期 服裝、鞋廠等零售商財報週見真章

美銀證券分析師表示，越南工廠長期停工造成的衝擊，恐怕比許多服裝和鞋類零售商設想得更加嚴重，負面影響恐延續到 2022 年。

美銀證券報告指出，越南漸進式的復甦比零售商預期的狀況還緩慢，且業界對局面扭轉的時間太過樂觀。

美銀列舉多項原因，包括越南南部（許多服裝和鞋類生產商的所在地）重新開放經濟的速度比北部慢得多。

自去年 7 月到今年 8 月，越南新冠病例激增，當地引發再度封鎖措施，工廠停工重挫 Adidas 和 Nike 等公司，因為這些公司相當仰賴當地的運動鞋和服裝等工廠產線。美銀指出，爾後企業雖然開始重新運作，但與其他國家相比，疫苗接種率仍明顯低落許多。

美銀經濟學家 Mohamed Faiz Nagutha 表示：「雖然去年在度過新冠疫情造成的停工之後，生產活動確實加速復甦，但這時節生產可能需要更長的時間才能恢復正常，恐怕長達 6 個月。」

他補充說，越南目前的工廠運營規則仍然嚴格且非常複雜，恐阻礙員工重返工作崗位的能力。

「總而言之，我們預期生產活動加速重啟面臨幾個不利因素，包括勞動力持續短缺、原物料成本上升、亞洲許多地區供應鏈中斷。」

Puma 警告，由於供應鏈瓶頸 (尤其越南地區)，缺貨問題將延宕至明年。上週 Adidas 也以採購中斷為由，下修今年展望。

此話題可能會在本週財報會議上陸續浮現，因為本週將有一輪零售商公布財報，包括百貨公司 Kohl's (KSS-US) 和 Macy's (MUS)、大型連鎖店 Walmart (WMTUS) 和 Target (TGT-US)，以及商場主打產品 Victoria's Secret (VSCO-US) 和 Foot Locker(FL-US)。